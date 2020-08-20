Москва, , 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

По их информации, пострегистрационные испытания начнутся на следующей неделе.

«Мы в настоящее время согласовали большой протокол на 40 тысяч человек. Целями этого протокола будет уже не столько изучение иммуногенности и безопасности вакцины, хотя это делается всегда и, естественно, будет происходить и в данном случае. Но здесь еще должна быть оценена и эпидемиологическая эффективность, то есть такой выборки, по нашим расчетам, будет хватать для того, чтобы доказать, что вакцина, если она будет эффективна, то она достойна применения и регистрации уже постоянной», — Денис Логунов.

При этом он добавил, что при соблюдении этого условия российская вакцина получит выход в широкий гражданский оборот.

Логунов уточнил, что эти испытания будут пострегистрационными, так как сама регистрация вакцины уже состоялась.

Испытания пройдут не только в России, но и в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах, а также в Индии или Бразилии, пояснил глава РФПИ.

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