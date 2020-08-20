Кальяри, Италия, , 16:57 — REGNUM В центрах по приему мигрантов в Италии зафиксирована очередная вспышка коронавируса, на этот раз — в городке Монастир на Сардинии, сообщили местные власти в четверг, 20 августа.

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Подтверждены заражения 25 человек, но их может быть больше, поскольку правило об изоляции зараженных не соблюдалось, отметили в профсоюзе местного отделения полиции.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.