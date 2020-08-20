Пермь, , 16:54 — REGNUM В Перми 20 августа состоялось открытие вторых ежегодных Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых». В их рамках представлена выставка «Русское присутствие в Святой Земле», а также организована конференция «Ратный подвиг и подвиг милосердия представителей Императорского Дома Романовых», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Романовские дни продлятся по 23 августа. В 2020 году они посвящены ратным подвигам и благотворительной деятельности членов императорской династии.

«История Дома Романовых неразрывно связана с Пермской землей. У нас ежегодно проходит ряд мероприятий, посвященных сохранению истории царской семьи», — сказал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

В 2020 году в Пермском крае собрались представители экспертного из Орла, Брянска, Курска и Чечени. «Благодаря гостеприимству пермяков и поддержке правительства Прикамья мы осуществим целый ряд мероприятий, посвященных 300-летней истории Дома Романовых. Нужно опираться на созидательную составляющую нашей истории. Не нужно останавливаться на печальных событиях 1918 года. Мы должны говорить о трудах, воинских подвигах и меценатстве представителей царской семьи. Это необъятные темы, которые интересны всем возрастам. Самое главное, что пермяки объединили представителей пяти регионов. Сегодня наши ученые могут вести диалог и обсуждать важные темы», — сказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

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