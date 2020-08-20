Красногорск, , 16:40 — REGNUM В Подмосковье разрешили работу вузов. Соответствующие нормы прописаны в постановлении губернатора Московской области от 20 августа 2020 года.

Помимо вузов также возобновляется работа организаций профессионального образования. Однако их работа будет осуществляться с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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