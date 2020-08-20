Калуга, 20 августа 2020, 17:43 — REGNUM В Калуге 20 августа на заседании внеочередной 13-й сессии регионального Законодательного собрания была рассмотрена инициатива по подвозу малышей в детские сады и ясли из малонаселённых пунктов на школьных автобусах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте.
По мнению специалистов, эта общероссийская проблема в последние годы приобретала особую остроту в регионе. Законодательство категорически запрещает подвоз школьным автобусом детей младшего школьного возраста. В этой связи, врио калужского губернатора Владислав Шапша по итогам встреч с населением предложил депутатам создать рабочую группу для подготовки предложений, которые позволили бы организовать перевозку малышей в детсады вместе с родителями на школьных автобусах. В рамках сессии парламентарии поддержали инициативу руководителя области и далее займутся решением вопроса.
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