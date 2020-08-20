Омск, , 16:30 — REGNUM По состоянию на 20 августа в Омской области коронавирус выявлен у 8839 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 63 новых случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Выздоровели 5862 человека, в том числе 112 — за последние сутки. За весь период в регионе скончались 145 пациентов с коронавирусом, за сутки — четверо.

Напомним, в Омской области проведено более 390 тысяч анализов на коронавирус.

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