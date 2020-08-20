Москва, , 16:31 — REGNUM В Подмосковье начинается новый этап снятия ограничений. Соответствующие нормы прописаны в постановлении губернатора Московской области.

Пожилой мужчина в медицинской маске на улице в Москве Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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В частности, прекращает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронических больных с 24 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье учеников средних и старших классов могут перевести на дистанционное обучение по изобразительному искусству, музыке, физической культуре.

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