Москва, 20 августа 2020, 16:31 — REGNUM В Подмосковье начинается новый этап снятия ограничений. Соответствующие нормы прописаны в постановлении губернатора Московской области.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
В частности, прекращает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронических больных с 24 августа 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье учеников средних и старших классов могут перевести на дистанционное обучение по изобразительному искусству, музыке, физической культуре.
Читайте ранее в этом сюжете: Музыку и физкультуру в школах Подмосковья могут перевести на «удалёнку»
Читайте развитие сюжета: Подмосковные вузы будут работать с соблюдением санитарных норм