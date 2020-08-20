Москва, , 16:13 — REGNUM Компания «Аэрофлот» получила звание самого сильного авиационного бренда мира в рейтинге независимой консалтинговой компании Brand Finance. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Авторы рейтинга подчеркивают, что ведущий российский перевозчик — один из немногих в глобальной отрасли, которому в кризисных условиях удалось укрепить свои позиции. Аналитики воспринимают это как «свидетельство исключительно высокой репутации бренда и его популярности у традиционных клиентов», — говорится в сообщении компании.

Помимо этого, «Аэрофлот» стал сильнейшим брендом среди российских компаний, обойдя Сбербанк, МТС, Газпром и «Лукойл».