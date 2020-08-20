Москва, , 16:12 — REGNUM В России основную выгоду от отмены транспортного налога и его замене ростом акцизов на топливо окажутся автовладельцы, которые пользуются автомобилем не часто. Об этом 20 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виктория Вашурина.

Комментируя возможную отмену Госдумой с 2021 года транспортного налога, она отметила, что авторы законопроекта ссылаются на критику транспортного налога со стороны не только общественных организаций, но и главы государства.

«Главным поводом для отмены транспортного налога является его невысокая собираемость. Также в Госдуме рассчитывают, что отмена транспортного налога позволит сократить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан. Например, в настоящее время размер транспортного налога не зависит от эксплуатации автомобиля. Получается, что у человека может стоять автомобиль в гараже годами, но налог за него он все равно должен платить, а это не совсем справедливо. Кроме того, повышенный транспортный налог действует на автомобили с двигателями большей мощности, вне зависимости от частоты их эксплуатации. В настоящее время предельный размер ставок зависит от количества лошадиных сил и составляет от 2,5 до 15%», — сказала Вашурина.

Она напомнила, что выпадающие доходы планируется возместить за счет повышения акцизов на топливо, которые и так постоянно растут.

«Отмена существующего налога позволит более справедливо распределять средства, получаемые в результате индексации размеров акциза на топливо. Полученные деньги планируется направлять на решение извечной российской проблемы строительства и ремонта дорог. За их ремонт и эксплуатацию будут платить те, кто чаще всего ими пользуется, а не те, кто просто владеет автомобилями или мотоциклами, простаивающими в гаражах месяцами и даже годами. Таким образом, в случае принятия данного законопроекта безусловными выгодоприобретателями окажутся автовладельцы, не часто эксплуатирующие свои автомобили; собственники нескольких автомобилей, автомобилей с большой мощностью двигателя, а также находящихся не на ходу. В то же время те категории автовладельцев, которые ездят часто и много, отмену налога на своем бюджете могут и не почувствовать из-за дальнейшего роста акцизов на топливо и, соответственно, его стоимости», — сказала адвокат.