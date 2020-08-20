Киев, , 16:01 — REGNUM В Киеве отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе Киевской городской администрации.

По данным пресс-службы, превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано на Бессарабской и Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки и Оболонском проспекте.

В Киевской администрации считают, что загрязнение произошло из-за пожаров вокруг города.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Киев вошёл в рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Власти города заявили, что это произошло из-за безветренной погоды и привычки граждан сжигать сухие листья.

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