Москва, , 15:56 — REGNUM Свои соболезнования по поводу ухода из жизни главы академии наук Украины Бориса Патона выразил президент России Владимир Путин. Об этом 20 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь, накануне поступили печальные сообщения с Украины о том, что на 102-м году жизни скончался глава украинской академии наук, академик СССР, который автоматически стал академиком РАН, Борис Патон.

При этом он отметил, что президент Путин был знаком с покойным и они ранее встречались.

«Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной академика. Патон всегда был сторонником сохранения и развития общего научного пространства, что очень ценил наш президент», — заявил Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что многолетний глава академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда (1969 и 1978 год) умер на 102-м году жизни.