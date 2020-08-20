Кострома, , 15:52 — REGNUM В Костромской области активисты объединения «Свободная Кострома» собирают подписи против обязательной вакцинации от COVID-19 — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Авторы инициативы выступают за отказ от обязательной вакцинации населения от коронавируса, требуют запретить «обсуждение и движение законопроекта, запрещающего допуск детей без прививок в школы и садики» и просят власти предоставить общественности «все исследования SARS-CoV-2».

«Мы не против вакцинации в принципе. Мы против законопроекта об обязательной поголовной вакцинации. Вакцинация должна быть только на добровольной основе, никто не должен подвергаться медицинским опытам без согласия. Тем более в ситуации с коронавирусом — вакцина не протестирована. То есть мы становимся подопытными кроликами. А зная побочные эффекты вакцин, которые вызывают серьёзные генные осложнения у детей, это еще опаснее», — объяснила свою позицию координатор «Свободной Костромы» Анна Лебедева.

В настоящее время сторонникам объединения удалось собрать около 200 подписей. В дальнейшем заявление от лица «граждан Костромской области» будет направлено в Роспотребннадзор, Правительство РФ, Совет Федерации, Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и Президенту РФ. Сбор подписей продлится ориентировочно до конца августа.

Сообщество «Свободная Кострома» было организовано в социальной сети «ВКонтакте» в августе 2020 года. Группа существует для обсуждения и решения проблем Костромской области. Помимо вакцинации организаторы сообщества обсуждают тему дистанционного обучения. Отметим, что сроки проведения вакцинации от COVID-19 в Костромской области пока неясны.

Спутник V — российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.