Уфа, , 15:53 — REGNUM Мужчину осудили за жестокое избиение женщины, в результате чего потерпевшая скончалась в больнице Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Салаватского межрайонного суда.

По сообщению пресс-службы ведомства, осенью 2019 года подсудимый находился в нетрезвом состоянии. В какой-то момент у него возникла ссора с потерпевшей. Он скинул женщину с дивана и избил ее, тем самым причинив ей тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что женщина скончалась в начале текущего года в медицинском учреждении. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вред здоровью женщине, что привело по неосторожности к ее смерти. В результате подсудимый был приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме этого, с мужчины была взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей в пользу матери умершей.

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