Москва, , 15:45 — REGNUM Российские туристы редко выбирают туры в отели на «всё включено» на юге России (Крым и Краснодарский край). Бронируют такие отели только 15−25% туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Доля туристов, выбирающих туры на юг России без питания, в онлайн-бронировании выше, чем у офлайновых агентств. Консультантам часто удается убедить туристов взять тур с питанием.

В основном на курортах Черного моря популярны системы питания «завтрак» или «без питания». Эксперты считают, что российским отелям нужно брать пример с Турции и внедрять систему all inclusive.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство российских туристов (97%) выбирают в Турции отели с системой питания «всё включено».

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