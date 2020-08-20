Магас, , 15:43 — REGNUM В Ингушетии 20 августа сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в министерство финансов и республиканский онкологический диспансер. Обыски проводятся в связи с расследованием уголовных дел, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Проводят спецмероприятия сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. О каких именно уголовных делах идет речь, в полицейском ведомстве не уточнили. Также нет информации о том, есть ли в деле подозреваемые из числа должностных лиц онкодиспансера и минфина.

«В ходе проведения обысковых мероприятий по обоим адресам изъята служебная документация, детальное исследование которой, как представляется, позволит пролить достаточно света на некоторые темные дела», — отметили в пресс-службе МВД.