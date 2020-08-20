Липецк, , 15:42 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 20 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончалась 59-летняя жительница Ельца. В связи с имеющейся у неё тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом внебольничная пневмония имела тяжёлое течение.

Всего по состоянию на 20 августа в регионе было зарегистрировано 25 летальных случаев.

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