Липецк, , 15:40 — REGNUM В Липецкой области 20 августа подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на территории региона выявлено 4883 положительных теста.

За весь период наблюдения 4424 человека были выписаны после курса лечения. 25 человек скончались.

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