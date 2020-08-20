Москва, , 15:34 — REGNUM Средства, направленные на организацию бесплатного горячего питания для детей младших классов, получены каждым российским регионом. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Все субъекты Российской Федерации получили финансовую поддержку из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1−4-х классов. Уже в 2020 году на эти цели в федеральном бюджете выделено более 22 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ряд регионов заключил дополнительные соглашения на субсидии, размер которых рассчитан, исходя из количества младшеклассников в подготовленных школах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задачу о предоставлении горячего питания в школах поставил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.