Омск, , 15:33 — REGNUM В Омске возобновлена деятельность спортивных школ и спортивного комплекса «Юность» им. С. С. Бовкуна». Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, учреждения будут работать с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

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С 19 августа открылись 27 спортивных школ и спорткомплекс «Юность».

Как подчеркнул директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска Константин Мельников, во всех учреждениях будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора.

Генуборку помещений и инвентаря будут проводить с применением дезинфицирующих средств. Также будет осуществляться бесконтактная термометрия. Сотрудники учреждений будут использовать маски, спортсмены тоже, но вне тренировочного процесса.

После каждого использования раздевалок будет проводиться дезинфекция. Предусмотрены места для обработки рук кожными антисептиками.

Напомним, деятельность городских спортивных школ и комплексов была приостановлена 25 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

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