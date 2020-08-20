Москва, 20 августа 2020, 15:18 — REGNUM Ранее исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев возглавил ведомство. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Музаева Анзора Ахмедовича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Должность врио главы ведомства Анзор Музаев занимал с февраля 2020 года.