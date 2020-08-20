Чебоксары, , 15:16 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших вдвое превысило новые случаи заражения. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 20 августа, в республике всего официально подтверждено 7414 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 36.

Победили коронавирус 6074 человека, в том числе за сутки выписаны 73 пациента. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 1272 человека.

Новых летальных исходов нет. Всего в Чувашии умерли 68 пациентов с COVID-19.

Отметим, что ранее в рамках национального проекта «Здравоохранение» Чувашия получила 35 новых комплектов технического оборудования для проведения телемедицинских консультаций.