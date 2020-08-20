Москва, , 15:10 — REGNUM Михаил Ефремов никогда не признавал вину в ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Об этом 20 августа жена актёра Софья Кругликова.

«Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось», — заявила Кругликова.

На вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского, почему Ефремов в суде не извинился перед потерпевшими, Кругликова не ответила, и сказала, что считает себя потерпевшей.

Напомним, ранее в Сети появился протокол допроса Ефремова с признанием им вины. Позже он от этого отказался от признания, а в суде заявил, что ничего не помнит.

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