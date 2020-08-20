Уфа, , 15:11 — REGNUM Бывшую сотрудницу приюта, которая жестоко обращалась с детьми, осудили в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Следствием и судом было установлено, что в социальном приюте Уфы в мае текущего года 22-летняя женщина исполняла обязанности воспитателя младшей группы детей. При этом она жестоко обращалась с теми малышами, которые, как она считала, нарушали дисциплину, а также применяла к ним недозволительные методы воспитания.

Отмечается, что женщина спровоцировала девочку 4-х лет ударить мальчика 3-х лет. Данный инцидент она записала на камеру телефона и выложила данное видео в социальную сеть.

Помимо этого, женщина заклеила девочки 9-и лет рот скотчем и ударила по ее рукам линейкой. При этом она угрожала воспитаннице применить в отношении нее насилие, размахивала перед ней удлинителем, громко кричала на девочку и нецензурно бранилась. Эти действия привели к тому, что малолетним воспитанникам были причинены нравственные страдания и физическая боль.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Было установлено, что подсудимую приняли на работу без профильного образования, поэтому она не должна была допускаться к работе с малолетними детьми.

Сообщается, что фигурант уголовного дела признала свою вину и раскаялась. Она была уволена с работы. Руководитель данного приюта был уволен по собственному желанию. Потерпевшим детям была оказана психологическая помощь.

В результате суд признал подсудимую виновной и оштрафовал ее на восемь тысяч рублей.

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