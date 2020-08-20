Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» на 775 мест готово к работе в условиях пандемии на 90%. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор образовательной организации Анатолий Божко.

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По словам руководителя, в ближайшее время учебному учреждению будут перечислены средства из облбюджета (Правительство Ростовской области выделило всем донским школам 400 млн рублей. — прим. ИА REGNUM), которые будут направлены на дооснащение школы оборудованием, в частности, рециркуляторами закрытого типа.

«К 1 сентября мы готовы на 90%. За счёт средств собственного (школьного) бюджета мы приобрели средства индивидуальной защиты и дезинфекторы. В настоящее время существует только потребность в дополнительных рециркуляторах. Оборудованием уже оснащены столовая, кабинеты начальных классов, холл. Дополнительное оборудование будет распределено между кабинетами, туалетными комнатами», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Что касается учебного процесса, то в школе предусмотрены два входа — для учеников начальной школы и учеников 5−11 классов. Предусмотрена разница посещения по времени (5−10 минут), чтобы исключить столпотворение на входе. Также изменён график работы столовой (пищеблок рассчитан на 140 посадочных мест) и перемен между уроками.

«За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет, за исключением предметных классов (биология, химия, физика). Учителя будут обеспечены защитными масками и перчатками. В преддверии начала учебного года будут проведены родительское собрание, инструктажи и классные часы, на которых подробно сообщат об особенностях учебного процесса в условиях пандемии», — уточнил Анатолий Божко.