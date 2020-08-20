Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM Музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге в сентябре 2020 года. Об этом заявил основатель ежегодного мероприятия Евгений Горенбург на пресс-конференции.

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Фестиваль уже откладывали не один раз: «Ночь музыки» хотели провести даже в День города, однако позже в мэрии отказались от проведения массовых мероприятий в праздник. Изначально фестиваль должен был состояться 26 июня 2020 года.

Теперь «Ночь» хотят провести 12 сентября 2020 года — во вторую субботу сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили ежегодный фестиваль «Гастроном» из-за пандемии COVID-19.

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