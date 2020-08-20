Рязань, , 14:59 — REGNUM Жителя города Курска 1988 года рождения признал виновным в поставках крупных партий синтетических наркотиков в различные регионы страны Рыбновский районный суд Рязанской области. В ходе обысков по уголовному дело было изъято свыше 20 кг наркотических средств, сообщили 20 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали в октябре 2019 года на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе. В его автомобиле полицейские нашли несколько свёртков, экспертиза установила, что в них находилось свыше 8,5 кг синтетических наркотиков. Из тайников в Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях оперативники изъяли ещё пять крупных партий запрещённых веществ. В общей сложности — свыше 20 кг наркотиков.

На время расследования уголовного дела мужчина был заключён под стражу. Суд назначил злоумышленнику восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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