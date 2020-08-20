Москва, , 14:48 — REGNUM Актер Михаил Ефремов переставал себя контролировать после принятия 200 грамм водки, он «слабый человек», сообщила в Пресненском суде Москвы его супруга Софья Кругликова.

По ее словам, если на каком-либо мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и она успевала увести актера, то «все было нормально». Если же нет, то «он выходил из-под контроля, начинался ад».

«Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек», — сказала она.

Сегодня, 20 августа в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Напомним, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.

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