Москва, , 14:48 — REGNUM Вредоносные рассылки, фальшивые сайты-подделки под известные бренды, звонки доверчивым соотечественникам с заманчивыми предложениями с совсем уж неизвестных номеров — все это современная картина фишинга в России и в 2020 году краски на ней становятся еще ярче и размашистее, они сгущаются на глазах, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя советы Роскачества, как распознать телефонных мошенников.

«К сожалению, именно в России миллионы информационно и финансово неграмотных людей становятся жертвами цифровых преступников.

Объемы их незаконной деятельности в первом полугодии 2020 года практически приросли на 100%, причем мошенническая деятельность может осуществляться за пределами России и пылесосить карманы наших соотечественников.

Любому гражданину следует не перезванивать на пропущенный звонок от неизвестного абонента, не открывать ссылки от неопознанного адресата в электронной переписке и не раскрывать персональные данные в разговоре с неизвестными людьми.

Цена успешной цифровой атаки на частное физическое лицо сегодня оценивается экспертами в пределах от 2 до 70 тысяч рублей.

Юридические лица могут потерять намного больше: это и утечка конфиденциальных корпоративных данных, информация от банков, клиентская база. В итоге это потеря репутации организации», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Роскачества заявил, что мошенники стали чаще использовать технологии по подменем номер входящего вызова на номер банка.

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