Стокгольм, , 14:51 — REGNUM На днях Статистическое управление Швеции опубликовало отчет, согласно которому уровень смертности в стране является самым высоким с 1869 года. Однако сейчас в Швеции от COVID-19 умирает меньше людей, чем во время катастрофической весны 2020 года. Об этом 20 августа сообщила газета Aftonbladet.

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Журналисты отмечают, что объяснение роста смертности может заключаться в возрастном составе населения, а именно — старые возрастные группы по естественным причинам уже страдали от многих хронических заболеваний. Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции лишь ускорила их смерть.

За первую половину 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек. Такой высокий показатель в ведомстве не фиксировали с 1869 года, когда 55 431 человек умерли от голода в результате катастрофической засухи и, как следствие, неурожая.

Может показаться странным, вот уже несколько недель в Швеции наблюдается высокий уровень смертности. Хотя от COVID-19 в стране умирает меньше людей, чем в первые месяцы пандемии.

Объяснение этому явлению заключается в том, что подавляющее большинство пожилых людей, умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19, также имели другие заболевания, которые способствовали смерти пациента.

«Каждая смерть, конечно, трагична, но ожидаемая выживаемость в этой возрастной группе была не очень долгой», — заявил Стефан Францен, отвечающий за систему здравоохранения региона Остергётланд.

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