Оренбург, , 14:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 августа, зафиксировано два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались две женщины (1973 г.р. из Орска и 1952 г.р. из Оренбурга). У обеих подтвержденная пневмония и положительные результаты тестов на коронавирус.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 69 пациентов. Напомним, с начала пандемии в Оренбуржье выявлен 8 981 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 7 400 пациентов. Продолжают лечение в больницах 797 человек, из которых 70 находятся в тяжелом состоянии.

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