Казань, , 15:54 — REGNUM В столице Татарии стартовало голосование по выбору места установки стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На голосование архитекторы внесли три варианта мест размещения стелы: въезд в город со стороны аэропорта (Оренбургский тракт), въезд на улице Зеленая с трассы М7 и со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте. Также горожане могут внести свой вариант места установки стелы.

В 20-ти городах, получивших почетное звание «Город трудовой доблести» установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении почетного звания.

ИА REGNUM напоминает, 2 июля стало известно, что Казани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В поддержку Казани было собрано 2 млн 400 тыс. подписей. Заявку поддержали не только жители города, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители республики, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья.

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