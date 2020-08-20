Оренбург, , 14:43 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 августа, выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе выявлен 8 981 носитель SARS-CoV-2. Подавляющее большинство (40%) представляют граждане в возрасте от 18 до 44 лет.

За сутки (на 20 августа) из COVID-центров выписали 165 пациентов. С начала пандемии от болезни оправились 7 400 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 797 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 69 пациентов.

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