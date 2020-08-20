Севастополь, , 14:54 — REGNUM Торжественная линейка, посвященная началу учебного года в школе № 4 Севастополя, пройдет только для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом 20 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

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По его информации, учебный год в этом учебном заведении начнется в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

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Отмечается, что 1 сентября ученики со второго по десятый классы школы будут находиться в своих кабинетах. Первый урок в текущем учебном году будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, классные руководителя проведут классные часы, на которых расскажут ученикам об особенностях обучения в школе в текущем учебном году и правилах пребывания в ней.

Сообщается, что все уроки будут проходить в очной форме, а занятия по внеурочной деятельности, такие как Севастополеведение, — в онлайн-формате.

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