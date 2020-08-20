Стокгольм, , 15:37 — REGNUM В Сконе, самом южном регионе Швеции, местные власти продолжают принимать серьезные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Теперь они намерены обеспечить проведение тестирования на SARS-CoV-2 всего медицинского персонала при появлении «малейших симптомов» заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщила газета Fria Tider.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сконе был одним из первых регионов в Швеции, который начал принимать опережающие антикризисные меры. Так, дома престарелых были закрыты еще до того, как это рекомендовало сделать Агентство общественного здравоохранения.

Таким образом, местным властям и инфекционистам удалось сдержать распространение вируса на очень низком уровне. Но в последнее время инфекция в округе несколько распространилась: за последние три дня было зарегистрировано около 180 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Теперь всем медицинским работникам системы здравоохранения Сконе предлагается пройти обследование при наличии «малейших симптомов». Заместитель главного инфекциониста Сконе Биргитта Холмгрен в своем релизе отметила, что данная мера еще больше сможет обеспечить выявление и таргетирование вируса на ранней стадии и не дать ему распространится.