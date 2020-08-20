Корочанский район, 20 августа 2020, 15:56 — REGNUM В Корочанской средней общеобразовательной школе имени Дмитрия Кромского в городе Короча Белгородской области для приёма детей подготовлены три отдельных входа. Учеников ждёт обязательная термометрия, рассказала 20 августа корреспонденту ИА REGNUM директор школы Лариса Создана.
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Учебное учреждение готово к приёму детей — закуплены рециркуляторы воздуха по два на каждый этаж, отельные приборы разместят в столовой и спортзале. Закуплены и установлены антисептики и локтевые дозаторы. Антисептики, термометры и прочее оборудование были приобретены централизованно без привлечения родительских и спонсорских средств. В кабинеты химии, физики и мастерские ученики будут приходить только на уроки, за каждым классом закреплён свой кабинет.
Для школьников откроют три входа, на каждом нанесена разметка для соблюдения санитарной дистанции. По утрам ученикам будут измерять температуру бесконтактными термометрами.
Торжественная линейка 1 сентября состоится на открытом воздухе только для первоклассников и выпускников. Остальных учеников поздравят с новым учебным годом в классах. За парты в корочанской школе сядут порядка 620 детей.