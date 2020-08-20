Корочанский район, , 15:56 — REGNUM В Корочанской средней общеобразовательной школе имени Дмитрия Кромского в городе Короча Белгородской области для приёма детей подготовлены три отдельных входа. Учеников ждёт обязательная термометрия, рассказала 20 августа корреспонденту ИА REGNUM директор школы Лариса Создана.

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Учебное учреждение готово к приёму детей — закуплены рециркуляторы воздуха по два на каждый этаж, отельные приборы разместят в столовой и спортзале. Закуплены и установлены антисептики и локтевые дозаторы. Антисептики, термометры и прочее оборудование были приобретены централизованно без привлечения родительских и спонсорских средств. В кабинеты химии, физики и мастерские ученики будут приходить только на уроки, за каждым классом закреплён свой кабинет.

«Кабинеты у нас большие, площадь по 2,5 кв. м на ребёнка, это позволяет нам не делить класс, и кабинетов достаточное количество. Актовый зал для учебных целей не будем использовать, только если для каких-то мероприятий и по одному классу», — сказала собеседник агентства.

Для школьников откроют три входа, на каждом нанесена разметка для соблюдения санитарной дистанции. По утрам ученикам будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

«Единственный вопрос, который пока вызывает у нас трудности, и мы над ним работаем, это как мы будем выстраивать режим работы, чтобы не было скопления детей при входе. Наверное, будет ступенчатый приход в школу — для каждого класса, скорее всего, начало урока будет в своё индивидуальное время. Для начальной школы это сделать просто, а для среднего и старшего звена думаем, как оптимально подойти к решению этого вопроса», — уточнила Лариса Создана.

Торжественная линейка 1 сентября состоится на открытом воздухе только для первоклассников и выпускников. Остальных учеников поздравят с новым учебным годом в классах. За парты в корочанской школе сядут порядка 620 детей.