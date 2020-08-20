Волгоград, , 15:07 — REGNUM Жителя Астраханской области, подозреваемого в мошенничестве в отношении 28-летнего волгоградца, задержали полицейские Волгоградской области. Злоумышленник предложил организовать совместный бизнес, а после того, как получил 390 тысяч рублей, перестал выходить на связь, сообщили 20 августа в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию в начале июля 202 года обратился житель Ворошиловского района Волгограда. Он рассказал, что в конце марта познакомился с компанией молодых людей, жителей Астраханской области. Один из них предложил волгоградцу организовать совместный бизнес по производству медицинских масок. Инвестору требовалось вносить деньги частями. Волгоградец в течение двух месяцев перечислял средства на расчётные счета, когда сумма превысила 390 тысяч рублей, «партнёр» отключил телефон.

Выяснилось, что подозреваемый уже находится в федеральном розыске за совершение мошенничеств в крупном размере на территории Тюменской и Астраханской областей. 22-летнего мужчину задержали у родственников под Астраханью и доставили в Волгоград. Возбуждено уголовное дело, мошенника заключили под стражу.