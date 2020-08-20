Пенза, , 14:30 — REGNUM Пензенская школа № 58 учла все рекомендации Роспотребнадзора и готова открыть двери для учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа сообщил директор учебного заведения Дмитрий Олегович Филяев.

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Руководство школы строго придерживается рекомендаций Роспотребнадзора и ежедневно проводит совещания и инструктажи по новым условиям работы. За прошедшие недели было закуплено всё необходимое оборудование: бесконтактные термометры, антисептики и переносной рециркулятор — пока только один, но в ближайшие дни их станет больше.

За каждым классом будет закреплён свой кабинет, а «общедоступными» останутся только кабинеты физики, химии и информатики. Директор также отметил, что установить для каждой группы учащихся собственное время начала уроков не удалось, но учащиеся всё равно «будут разведены». Более того, вход в школу теперь будет осуществляться с трёх разных сторон, чтобы не создавать опасных ситуаций.

Соответствующие меры будут применены и в столовой учебного заведения. Теперь все её сотрудники будут работать в масках и перчатках, а помещение будет регулярно проветриваться и подвергаться дезинфекции. Дополнительная нагрузка ляжет и на классных руководителей — теперь они будут систематически проводить лекции по гигиеническому воспитанию детей.

Дмитрий Филяев, директор школы № 58. Придерживаться всех рекомендаций было очень сложно. Из-за новых условий сильно возрастает нагрузка на учителей, заместителей директора, технический персонал и работников кухни. Тем не менее даже с этими сложностями проводить занятия будет куда лучше, чем дистанционно. Ничто пока не заменит традиционную модель образования.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в школах страны должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора по организации работы. Таким образом руководство учебных заведений помогает предотвратить распространение COVID-19.

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