Рязань, , 14:31 — REGNUM Восемь участников организованной преступной группы признаны виновными в повреждении магистрального трубопровода и хищении нефтепродуктов в Рязанской области. Злоумышленники похитили более 142 тысяч литров топлива, сообщили 20 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Группировка действовала в 2018 году на территориях Клепиковского и Рязанского районов. Из магистрального нефтепродуктопровода в общей сложности похитили более 142 тысяч литров дизельного топлива. Ущерб собственника составил свыше шести миллионов рублей.

Организатора и руководителя преступной группы суд приговорил к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от трёх лет до трёх лет 10 месяцев.

Всем злоумышленникам назначены крупные штрафы, а также в солидарном порядке взыскана сумма причинённого ущерба. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.