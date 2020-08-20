Липецк, , 14:24 — REGNUM В Липецкой области 1 сентября очные занятия начнут 125 тысяч школьников, в том числе 13 тысяч первоклассников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, к новому учебному году готовы 720 образовательных организаций — школы, детские сады, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования.

Контроль тепрературы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Готовность учреждений оценивали оценивали представители управлений образования и образовательных учреждений, МЧС, Росгвардии и УМВД. Все заключения о готовности учреждений образования к новому учебному году подписаны.

Из бюджетов всех уровней на подготовку было выделено более 800 миллионов рублей. Эти средства направлены на проведение ремонтов и реконструкцию зданий — более 600 млн рублей, на обеспечение пожарной безопасности — 24 млн рублей, на антитеррористическую защищенность — около 100 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований — 75 млн рублей. Для всех учреждений образования закупили бесконтактные термометры, санитайзеры, антисептики и дезинфицирующие средства, приборы для обеззараживания воздуха.

«К 1 сентября наши образовательные организации будут готовы, и все с удовольствием придут в школьные классы и студенческие аудитории», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

В соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса расписание занятий составляют с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей. Будут использоваться все возможные входы в школу, график занятий будет смещаться, за классами закрепят кабинеты. Дважды в день у детей и педагогов будут проверять температуру, помещения будут проветривать.

В новом учебном году около 11 тысяч учеников из населенных пунктов, в которых нет школ, будут перевозить 284 школьных автобуса по 437 маршрутам в 135 школ и 61 филиал. Школьники при этом должны быть обеспечены медицинскими масками.

Кадровая укомплектованность организаций общего образования составляет 99%. Комиссия по трудоустройству на работу в образовательные учреждения области в 2020 году направила около 200 выпускников, подготовленных по направлениям и специальностям, входящим в группу «Образование и педагогические науки».

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