Стокгольм, 20 августа 2020, 14:27 — REGNUM За первую половину 2020 года в Швеции умерли более 50 000 человек. Вследствие пандемии коронавирусной инфекции данная цифра никогда не была столь высокой со времени массового голода в 1869 году. Об этом со ссылкой на отчет Статистического управления Швеции 19 августа сообщила газета Fria Tider.

Дидерик Франциск Джамин. Молитва за умерших
Дидерик Франциск Джамин. Молитва за умерших

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Так, согласно отчету ведомства, по состоянию на конец первого полугодия 2020 года в Швеции было зарегистрировано 10 352 390 человек, из них женщин — 49,7% и мужчин 50,3%. Прирост населения за первые шесть месяцев текущего года составил 24 801 человек, что является самым низким приростом населения с 2005 года. По данным Статистического управления Швеции, низкий прирост населения объясняется значительным сокращением иммиграции и увеличением смертности во время пандемии коронавируса.

За первую половину 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек. Такой высокий показатель в ведомстве не фиксировали с 1869 года, когда 55 431 человек умерли от голода в результате катастрофической засухи и, как следствие, неурожая.

Иммиграция за первое полугодие составила 36 058 человек, что является самым низким показателем с 2005 года. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года уровень иммиграции снизился на 34,7%.