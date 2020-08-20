Москва, , 14:20 — REGNUM Наверное, в эти летние месяцы побеседовать с телефонными мошенниками удалось каждому, и такие беседы стали одним из распространённых развлечений в период пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя советы Роскачества, как распознать телефонных мошенников.

«В данном случае руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества советует не перезванивать на иностранные, короткие, да и вообще — на незнакомые номера. При помощи IP-телефонии мошенники имитируют звонок от сотрудника банка. Речь, по-видимому, идёт о нескольких подвидах мошенничества сразу.

Технология IP-телефонии позволяет передавать наш голос в цифровой форме при помощи интернета. Звуковая запись оцифровывается, архивируется и передаётся через сеть интернет как данные.

На другом конце провода запись разархивируется и переводится обратно в звук. При этом звук сжимается довольно эффективно, файлы оказываются небольшими, и передача той же самой информации осуществляется быстро и недорого.

Это в течение десятилетий служило причиной неприязни телефонных операторов к IP-телефонии — операторы больше зарабатывали на традиционной аналоговой передачи голоса при поминутной оплате.

Надо заметить, что IP-пакетах, которые использует интернет (а значит ‑ и IP-телефония), нет никаких специальных полей для телефонных номеров, там адресом отправителя служит его IP-адрес, а не телефонный номер.

Собственно, у отправителя обычного телефонного номера сейчас и нет, если он подключён через «оптику». У него, правда, есть специальный номер абонента IP-телефонии, который провайдер сервиса передаёт телефонной станции, но провайдеры оказывают и услугу передачи номеров по выбору клиентов.

Клиенты-мошенники могут маскироваться за чужими номерами, если провайдер сервиса идёт им навстречу. Но дальше возникают разные сценарии. Если мошенник рассчитывает обработать жертву с первого же звонка, то в его интересах, чтобы номер совпадал с номером банка.

Но если мошенники хотят, чтобы жертвы им перезвонили, то указывать реальный номер банка им незачем — тогда звонок в банк и уйдёт. В этом случае мошенникам нужно, чтобы номер всего лишь напоминал банковский, и клиент за то время, пока принимает решение, не успевал разобраться.

В принципе, можно ожидать, что с первым типом обмана операторы в ближайшее время покончат. Вторая проблема может жить дольше. Поэтому, остаётся лишь присоединиться к совету не передавать в разговорах никаких цифр и вообще данных. Можно просто повесить трубку или ответить мошеннику, что перезвоните в банк (по номеру, указанному на карте или на сайте).

Для банков падение доверия к телефонным звонкам означает рост издержек и необходимость ускорения разработки мобильных приложений. Все наши коммуникации с банками будут происходить там. И разговаривать в будущем мы больше будем с проверенными и безопасными ботами, чем с живыми мошенниками.

Тем более, что новые поколения, которые в будущем станут клиентами, в любом случае предпочтут общение с виртуальными персонажами. Разговор с живым мошенником, возможно, станет экзотическим дополнительным сервисом, который станут предоставлять за большие деньги», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники стали чаще использовать технологии IP-телефонии, которые подменяют номер входящего вызова на номер банка.

Читайте также: В Роскачестве пояснили, как распознать телефонных мошенников