Карталы, Челябинская область, , 14:14 — REGNUM В Челябинской области расследуют смерть 48-летней женщины и её 49-летнего супруга. Об этом пишут СМИ.

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Трагедия произошла в Карталинском районе. О произошедшем журналистам рассказал их сын. Как пишет 74.ru, его мать с диабетом лечили от бронхита, и лишь 9 августа направили на томографию. В ожидании процедуры она потеряла сознание и скончалась.

У супруга женщины оказался выявлен COVID-19. Мужчина тоже скончался. У него выявили критическое поражение лёгких. Сейчас в регионе идут проверки. Проверяющие выясняют качество оказания умершим медицинской помощи.