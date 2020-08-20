Москва, , 14:09 — REGNUM Очные занятия в российских школах не будут заменять дистанционными. Об отсутствии таких планов у Министерства просвещения РФ сегодня, 20 августа, на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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"Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему», — сказал министр.

Он подчеркнул, что вынужденный переход школьников на дистанционное обучение в середине марта показал «ценность школы, ценность традиционной системы образования».

Кравцов также добавил, что 1 сентября учебный год начнётся в традиционном очном формате, но с учетом требований Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат. По словам собеседника ИА REGNUM, такую меру могут применить в новых санитарных условиях для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, изучается вопрос для частичного использования дистанционного обучения для учеников с седьмого класса и выше. Это может быть использовано, к примеру, в начале учебного дня, чтобы развести время занятий, как это указано в рекомендациях.