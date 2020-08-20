Уфа, , 14:14 — REGNUM 33 человека, инфицированных коронавирусом, были выявлены за сутки в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 7435 фактов заражения этим вирусом. При этом справились с ним 6656 человек, в том числе 69 человек — за минувшие 24 часа.

Отмечается, что 82 пациента проходят лечение в медицинских учреждениях, а 670 человек лечатся дома.

Сообщается также, что в Башкирии за минувшие 24 часа было зарегистрировано 87 случаев внебольничной пневмонии, при этом 106 пациентов выздоровели.

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