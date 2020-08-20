Самара, , 13:56 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, 61-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончалось 122 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности в региона составил 1,57 (в России — 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе 3,82 (по России — 11,03).

Отмечается, что за сутки в регионе было выявлено 44 человека, инфицированных коронавирусом. А всего по области выявили 7750 фактов заражения этой инфекцией. При этом 5966 человек справились с ней. На учете у врачей находятся 397 человек.

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