Киев, , 13:56 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) выявила схему хищения средств при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта поездов «Укрзализныци». Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.

К коррупционной схеме может быть причастно руководство филиала «Пассажирская компания «Укрзализныци», сказано в сообщении.

«В течение 2019−2020 годов филиал выделил более 60 млн грн (почти $2,2 млн — ИА REGNUM) на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым «Укрзализныця» перечислила всю сумму денег», — рассказали в СБУ.

В пресс-службе отметили, что государству был причинён ущерб на сумму почти 12 млн грн или около $439 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело в отношении бывшего министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна в связи с истечением срока давности.

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