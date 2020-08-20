Киев, 20 августа 2020, 13:56 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) выявила схему хищения средств при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта поездов «Укрзализныци». Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.
К коррупционной схеме может быть причастно руководство филиала «Пассажирская компания «Укрзализныци», сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что государству был причинён ущерб на сумму почти 12 млн грн или около $439 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело в отношении бывшего министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна в связи с истечением срока давности.
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