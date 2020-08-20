Иваново, , 13:51 — REGNUM В Ивановской области готовятся к всплеску заболеваемости COVID-19 после 1 сентября. По мнению первого заместителя директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексея Буянкина, в настоящее время стоит задача вовремя его купировать.

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«Хочу напомнить и жителям, и предпринимателям, руководителям предприятий о важности соблюдения регламентов. Рейды продолжаются, и не стоит беспечно к ним относиться. На носу 1 сентября, всплеск заболеваемости практически неизбежен. Задача — его купировать вовремя», — сказал на брифинге 20 августа первый заместитель директора облздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе зарегистрировано 7009 случаев заражения коронавирусом, в стационарах региона остаются 403 пациента, 15 на аппаратах ИВЛ, в целом под наблюдением медиков остается 2761 человек с разными сроками окончания карантина.