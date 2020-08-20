Владимир, , 13:50 — REGNUM Во Владимирской области 20 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Из них пять случаев выявлено в Коврове, четыре — в Гусь-Хрустальном, по два — в Александрове, Вязниках, Владимире, Красной Горбатке, Меленках и Муроме, по одному — в Гороховце, Камешково, Петушках и Собинке.

Всего в области зарегистрированы 6042 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5326 пациентов, в том числе 22 человека — за последние сутки. Скончался 191 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Профилактика коронавируса обойдётся школам Владимирской области в ₽63 млн