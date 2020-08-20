Вашингтон, 20 августа 2020, 13:47 — REGNUM Пользователи со всего миру с утра 20 августа столкнулись с неполадками в работе большей части ключевых сервисов Google. Так, в частности жалобы поступали на работу почтового сервиса Gmail, который выдавал ошибки.
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По словам пользователей, они не могли отправить письма, загрузить или открыть вложения. Также проблемы в работе возникли с Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice.
В настоящее время для некоторых пользователей работа службы Gmail и Voice уже восстановлена.
Также уже решена и проблема с Google Meet решена. В компании принесли свои извинения пользователям за причинённые неудобства и поблагодарили за терпение.