Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Пользователи со всего миру с утра 20 августа столкнулись с неполадками в работе большей части ключевых сервисов Google. Так, в частности жалобы поступали на работу почтового сервиса Gmail, который выдавал ошибки.

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По словам пользователей, они не могли отправить письма, загрузить или открыть вложения. Также проблемы в работе возникли с Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice.

В настоящее время для некоторых пользователей работа службы Gmail и Voice уже восстановлена.

«В ближайшее время проблема, вероятно, будет устранена для всех пользователей», — говорится в сообщении сервиса для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google.

Также уже решена и проблема с Google Meet решена. В компании принесли свои извинения пользователям за причинённые неудобства и поблагодарили за терпение.