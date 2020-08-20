Воронеж, , 13:46 — REGNUM Шесть пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области за минувшие двое суток. Данные опубликованы региональным оперативным штабом 20 августа.

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На 18 августа оперштаб сообщал о 113 умерших пациентах с коронавирусом, на 20 августа число смертей выросло до 119.

Всего в регионе, как сообщало ранее ИА REGNUM, на утро 12 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 053 человек, выздоровели 11 525 пациентов, которым диагноз был поставлен по тестам ПЦР и более двух тысяч, кому диагноз поставили по результатам КТ.